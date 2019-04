Jauns kultūrtūrisma galamērķis: nesen atvērtā muzeju kafejnīca Kopenhāgenā

Pie kafejnīcas šūpuļa stāvējis pazīstamais dāņu pavārs Frederiks Bille-Brahe, savukārt tās interjera veidošanā piepalīdzējis dāņu-vjetnamiešu mākslinieks Dans Vo.

Foto: Publicitātes foto

Šis ir pirmais Vo radītais kafejnīcu interjers un tapis paralēli viņa personālizstādei Take My Breath Away, kas bija skatāma Gugenheima muzejā Ņujorkā un pēc tam Dānijas Valsts muzejā.

Foto: Publicitātes foto

Kafeteria griestus rotā mākslinieka Isamu Noguči gaismas skulptūras, krēsli un galdi ir itāļu modernista un mēbeļu dizainera, klasiķa Enco Mari darbs.

Foto: Publicitātes foto

Savukārt ēdienkarte veidota, izmantojot organiskus produktus, demokrātiskā cenu kategorijā, un tajā dominē zupas, salāti, vienkārši gaļas ēdieni, pašcepta maize un konditorejas izstrādājumi.

Foto: Publicitātes foto

Sølvgade 48-50

smk.dk

