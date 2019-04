Krāšņi noslēgusies 30. Rīgas modes nedēļa

RIGA FASHION WEEK programmas ietvaros norisinājās labāko Latvijas un ārvalstu modes dizaineru skates un prezentācijas, kuras apmeklēja, gan sabiedrībā pazīstamas personības, gan arī vietējie un starptautiskie modes industrijas profesionāļi.



Oficiālais atklāšanas pasākums norisinājās jaunajā “Centrālais Gastro Tirgus”, Rīgas Centrāltirgus gastronomijas paviljonā, vienkopus pulcējot teju 400 viesus, kuriem tika prezentētas divu pašmāju ielu modes zīmolu Public Makes Image un BLCV by Bulichev kolekcijas.

Šajā sezonā Rīgas modes nedēļas ietvaros notika ikgadējā Latvijas Modes gada balvas pasniegšanas ceremonija, kuras laikā tika apbalvoti iepriekšējā gada veiksmīgākie modes industrijas profesionāļi, izvērtējot viņu darbus un sasniegumus gan Latvijas, gan starptautiskā kontekstā.

30. Rīgas modes nedēļā savas 2019.-2020. gada rudens-ziemas sezonai veltītās kolekcijas modes skatēs prezentēja tādi Latvijas dizaineri kā Natalija Jansone, One Wolf, NARCISS by Alise Trautmane, Katya Katya London, Amoralle, Bergs Privé, Anna Led, Baiba Ladiga, Iveta Vecmane.

Tradicionāli Rīgas modes nedēļu papildināja arī bērnu modes skate no Aristocrat Kids, Zaza Couture un Rock and Mouse, un ārvalstu dizaineru skates no Diana Arno (Igaunija), Morfosis (Itālija) un Agnė Kuzmickaitė (Lietuva).

Šī RIGA FASHION WEEK sezona bija īpaša arī ar to, ka vairākas zīmolu un modes dizaina veikalu prezentācijas norisinājās viņu pašu telpās, - Elīnas Dobeles modes veikalā, arī nesen atklātajā modes preču veikalā Soyka Secret Garden, turklāt zīmols NONAME Atelier savu jauno kolekciju prezentēja butikā NONAME Place. Viesus pie sevis uzņēma arī Mākslas galerija PUTTI, kur norisinājās Igaunijas juvelieru izstrādājumu dizaineru izstādes atklāšana.

Savukārt ilggadējs Rīgas modes nedēļas sadarbības partneris BOLD Concept Store savus viesus priecēja pasākumā “GO BOLD OR GO HOME”. Arī Rīgas modes nedēļas jaunpienācējs – zīmols Ameri, savā veikalā prezentēja jaunāko tērpu kolekciju, MCouture studijā norisinājās smalks saviesīgs pasākums “STILS soirée à MСouture Studio”, bet šovrūmā INTRO, t/c "Galleria Rīga", - Baltijas dizaineru kolekciju prezentācija medijiem un iepircējiem.

Klubā Coyote Fly Lounge Club norisinājās divas RFW ballītes, kuru laikā notika divas modes skates - KULTŪRA VOLGA modes skate zīmola VOLGA Vintage izpildījumā un veikala SPORTIQUE modes skate.



Zīmīgi, ka, atzīmējot Rīgas Modes nedēļas trīsdesmito jubilejas sezonu, retrospektīvā foto izstādē tika apkopotas fotogrāfijas no iepriekšējām RFW sezonām. Ikviens Modes nedēļas viesis dažas no tām varēja aplūkot viesnīcā Radisson Blu Hotel Latvija, taču pilnu izstādi visi interesenti varēs aplūkot t/c "Galerija Centrs", Rīdzenes ielā, no 17. līdz 29. maijam.



Nākamā Rīgas modes nedēļa, kas nu jau tiks veltīta 2020. gada pavasara-vasaras sezonai tiks rīkota šī gada oktobra beigās.

