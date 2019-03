"Agne Kuzmickaite" rudens/ziema 2019/2020 (Foto: Mark Litvyakov)

Rīgas modes nedēļas 5.diena: "Agne Kuzmickaite", "Morfosis", "Baiba Ladiga", "Katya Katya London" un bērnu mode

Rīgas modes nedēļas 5. dienā savu 2019./2020. gada rudens/ziemas tērpu kolekciju izrādīja lietuviešu modes māksliniece Agne Kuzmickaite, Latvijas zīmoli "Baiba Ladiga" un "Katya Katya London", kā arī "Morfosis" no Itālijas. Notika arī trīs bērnu modes skates, piedaloties zīmoliem "Rock and Mouse", "Zaza Couture" un Aristocrat Kids". Piedāvājam ielūkoties fotomirkļos no modes skatēm.