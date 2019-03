RIGA FASHION WEEK oficiālais atklāšanas pasākums norisināsies 26. martā sadarbībā ar Rīgas Centrāltirgu un nesen atklāto “Centrālais Gastro Tirgus”, kas ir pirmais šāda koncepta gastrotirgus Latvijā, kur vairāk nekā 20 dažādi ēdinātāji un divi bāri piedāvā viesiem plašu dažādu valstu un pašmāju virtuvju ēdienu klāstu.

Rīgas modes nedēļas organizatori jubilejas sezonas atklāšanas pasākumam ar devīzi “Gastro Fashion Passion” zīmīgi izvēlējās šo unikālo vietu, lai demonstrētu divu pašmāju ekspresīvu modes ielas zīmolu Public Makes Image un BLCV by Bulichev jaunākās kolekcijas un pulcētu vietēja un starptautiska mēroga modes profesionāļus un atbalstītājus.

Foto: Publicitātes foto

RFW atklāšanas pasākuma laikā būs iespēja piedzīvot ne tikai lieliskas gastronomiskās izvirtības, bet arī labāko no pašmāju ielu modes. Daudzsološais ielu modes zīmols Public Makes Image, kas nesen sevi atrādījis arī Milānas modes nedēļā, caur savu jaunāko kolekciju paudīs domu un vārda brīvību freestyle stilā.

Savukārt zīmols BLCV by Bulichev Rīgas modes nedēļas atklāšanas svētkos demonstrēs īstu rokenrolu no aizgājušajām desmitgadēm, kas jaunas aprises guvis dizainera Iļjas Buličeva jaunajā 2019.-2020. gada rudens-ziemas kolekcijā.

Tūlīt pēc modes skatēm sāksies oficiālā Rīgas modes nedēļas atklāšanas ballīte, kuras laikā pasākuma viesi varēs baudīt gardos “Centrālais Gastro Tirgus” ēdienus un dzērienus, kamēr pasākuma dīdžejs un bārmeņi radīs mūsdienu Eiropas daudz-kultūru metropoles atmosfēru.

Public Makes Image rudens/ziema 2019/2020 (Foto: Publicitātes foto)

Jau trīsdesmito reizi Rīgas modes nedēļa pulcēs vienkopus labākos pašmāju un ārvalstu modes māksliniekus, un šosezon programma paredz arī tādu Latvijas dizaineru modes skates kā Natalija Jansone, One Wolf, NARCISS by Alise Trautmane, Katya Katya London, Amoralle, Bergs Privé, Anna Led, Baiba Ladiga, Iveta Vecmane, un trīs ārzemju dizaineru skates - Diana Arno no Igaunijas, Morfosis no Itālijas un Agnė Kuzmickaitė no Lietuvas. Tradicionāli Rīgas modes nedēļu papildinās arī bērnu modes skate no Aristocrat Kids, Zaza Couture un Rock and Mouse.



2019.-2020. gada rudens-ziemas kolekcijām veltītās RIGA FASHION WEEK programma no 26.-30. martam atrodama RFW oficiālajā mājas lapā www.rfw.lv.

