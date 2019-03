Keta Gūtmane, 2007. (Foto: Publicitātes foto)

No Ginta Budes līdz "Mareunrol's" - atklās Rīgas modes nedēļas jubilejas sezonai veltītu fotoizstādi

Mode Pastaiga

Atzīmējot Rīgas modes nedēļas trīsdesmito jubilejas sezonu, nozīmīgākie pašmāju modes notikumi apkopoti retrospektīvā fotoizstādē, kura aicina ielūkoties līdz šim maz apskatītajā laika posmā pēc neatkarības atgūšanas. Ikviens modes nedēļas viesis no 26.-30.martam, viesnīcā Radisson Blu Hotel Latvija varēs aplūkot vairākas no izstādē iekļautajām fotogrāfijām, taču pilnā apmērā izstāde būs skatāma t/c Galerijā Centrs, Rīdzenes ielā, no 17. līdz 29. maijam.