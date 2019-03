Modes leģenda Karls Lāgerfelds atbalstīja ideju par maigo feminismu: "Feminisms nav kravas auto šoferu kustība"

Toreiz modele Kara Delaviņja ar megafonu rokās vadīja ar plakātiem bruņotu modeļu – demonstrantu armiju pa scenogrāfisku Chanel bulvāri.

Viņas kareives izkliedza saukļus: “Women’s rights are more than alright” (aptuveni tulkojot “Sievietēm ir vairāk nekā tiesības uz savām tiesībām”), “Feministe, taču sievišķīga”, “Ladies first” (Dāmām priekšroka) u. c.

Parīzes modes nedēļa 2014. gada rudenī: "Chanel" skate pavasaris/vasara 2015 (Foto: WENN.com/Vida Press)

“Domāju, ka šis gājiens notika īstajā laikā. Mani neinteresē tas, vai cilvēki to atbalsta vai ne. Man patīk ideja par feminismu maigā formā, nevis feminismu kā kravas auto šoferu kustību,” tā pats modes Kārlis Lielais.

Parīzes modes nedēļa 2014. gada rudenī: "Chanel" skate pavasaris/vasara 2015 (Foto: ATP/WENN.com/Vida Press)

Lai gan savulaik viņš ir izteicies, ka Koko Šanele ir bijusi pārāk pievilcīga, lai būtu feministe, šī skate atgādināja arī par zīmola Chanel vērtībām. Par to, ka tā dibinātāja bija sieviešu modes revolucionāre, kura pārkārtoja sabiedrību un nīdēja tās stereotipus ar tērpu palīdzību.

Parīzes modes nedēļa 2014. gada rudenī: "Chanel" skate pavasaris/vasara 2015 (Foto: ATP/WENN.com/Vida Press)

