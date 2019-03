Latvijas modes dizaineri atklāj savus jaunākos sasniegumus

Gatavojoties savām skatēm Rīgas modes nedēļā, labākie Latvijas modes dizaineri dalās savas darbības sasniegumos un jaunumos.



Šosezon savas jaunās rudens-ziemas kolekcijas modes skatēs prezentēs un Rīgas modes nedēļā piedalīsies tādi pašmāju zīmoli kā Natālija Jansone, One Wolf, NARCISS by Alise Trautmane, Katya Katya London, Amoralle, BLCV by Bulichev, Public Makes Image un Bergs Privé.

Natālija Jansone rudens/ziema 2019/2020 (Foto: Publicitātes foto)

Pēc ilgākas prombūtnes RIGA FASHION WEEK atgriezīsies arī tādas dizaineres kā Anna Led un Baiba Ladiga, savukārt pirmo reizi Rīgas modes nedēļā piedalīsies modes dizainere Iveta Vecmane. Ar jaunāko kolekciju prezentācijām uzstāsies zīmoli Noname Atelier, Ameri un salonā The Secret Garden pārstāvētie zīmoli. Tradicionāli Rīgas modes nedēļu papildinās arī bērnu modes skate no Aristocrat Kids, Zaza Couture un Rock'n'Mouse.

Anna Led rudens/ziema 2019/2020 (Foto: Publicitātes foto)

Zīmols One Wolf turpina aktīvi iesaistīties “United Fashion” projektā, kas pagājušā rudenī norisinājās Rīgas modes nedēļas ietvaros, pēc kuras zīmols piedalījās šī projekta Premium izstādē Berlīnē un drīzumā piedalīsies arī Skopje Fashion Weekend.

"One wolf" rudens/ziema 2019/2020 (Foto: Publicitātes foto)

Pirms nedaudz vairāk kā diviem gadiem zīmola NARCISS dibinātāja un dizainere Alise Trautmane dibināja “Dreams On Air” platformu Ņujorkā, kurā šobrīd jau tiek pārstāvēti vairāk nekā 80 dažādi dizaineri, tostarp, protams, arī NARCISS. Drīzumā durvis vērs “Dreams On Air” Londonā, prestižajā Mayfair centrā.

"Narciss" rudens/ziema 2019/2020 (Foto: Publicitātes foto)

Šī sezona solās būt īpaši aktīva kāzu un vakartērpu zīmolam Katya Katya London, kas īsi pirms gaidāmās Rīgas modes nedēļas savu jauno kolekciju prezentēs kāzu izstādē Londonā. Turklāt aprīlī Katya Katya London komanda dosies iekarot izstādi Milānā un īpaši kāzu nozarei veltītu modes nedēļu Barselonā.

"Katya Katya London" rudens/ziema 2019/2020 (Foto: Publicitātes foto)

Amoralle komanda šai Rīgas modes nedēļai ir pirmo reizi sarūpējusi jaunu tērpu līniju, kas būs piemērota ikdienas valkāšanai. Šī jaunā tērpu līnija ietver sievišķīgus tērpus, kurus ikkatra sieviete ir mudināta ģērbt ne tikai mājās, bet arī dodoties ārpus tās.

"Amoralle" rudens/ziema 2019/2020 (Foto: Publicitātes foto)

Jaunais stends ar bērnu modes zīmola Aristocrat Kids šīs sezonas pavasara-vasaras kolekciju drīzumā tiks atklāts pasaules luksus tirdzniecības centrā Harrods Londonā. Taču zīmola kolekcijas iespējams iegādāties arī citās pasaules populārākajās luksus tirdzniecības vietās – TSUM Maskavā, Harvey Nichols Dohā, Isetan Shinjuku Tokijā un citur.

"Aristocrat Kids" rudens/ziema 2019/2020 (Foto: Publicitātes foto)

Rīgas modes dāmu iecienītais zīmols Bergs Privé nesen ir veiksmīgi iejuties jaunā mājvietā, Elizabetes ielā 20 – ēkā ar radošu un modei draudzīgu auru, jo tieši tajā reiz darbojies leģendārais Rīgas Modeļu nams. Turklāt, kolekciju, kas tiks prezentēta gaidāmajā Rīgas modes nedēļā pirmo reizi solo izpildījumā veidojusi veikala Bergs radošā direktore Ilze Priede-Kļaviņa.

"Bergs Prive" rudens/ziema 2019/2020 (Foto: Publicitātes foto)

Arī Natālijas Jansones zīmola attīstībā ir jauns pavērsiens – drīzumā dizainere modes dāmām piedāvās jaunu apģērbu līniju ar nosaukumu “In The Black”, kurā tērpi būs vairāk piemēroti ikdienas valkāšanai.

Natālija Jansone rudens/ziema 2019/2020 (Foto: Publicitātes foto)

Pēc veiksmīgas divkārtējas dalības Rīgas modes nedēļā, Public Makes Image ar savu jauno kolekciju šosezon ir debitējis modes šovā “Emerging Talents” Milānas modes nedēļas ietvaros, iekarojot vadošo pasaules modes profesionāļu ievērību.



Arī zīmols BLCV by Bulichev savu jauno kolekciju atrādījis nupat izskanējušajā Milānas modes nedēļā – šovrūmā, kas norisināsies līdz pat marta beigām. Turklāt zīmola tērpi nu ir iegādājami arī prestižajā GUM universālveikalā Maskavā.

Baiba Ladiga rudens/ziema 2019/2020 (Foto: Publicitātes foto)

Pirms RFW zīmola BAIBA LADIGA jaunākā kolekcija tiks prezentēta šorvrūmā “Ambiance" Tokijas modes nedēļas ietvaros. Turklāt dizainere Baiba Ladiga-Kobayashi bez zīmola BAIBA LADIGA ir radījusi jaunu zīmola demokrātiskāku līniju KOBAYASHI.

Iveta Vecmane rudens/ziema 2019/2020 (Foto: Publicitātes foto)

Zīmols Iveta Vecmane tūlīt pēc dalības Rīgas modes nedēļā dosies uz Maskavu, kur projekta Global Talent ietvaros piedalīsies prestižajā Mercedes-benz Fashion Week Russia, kā arī drīzumā plāno atklāt savu interneta veikalu.



Arī dizaineres Annas Ledskalniņas zīmols ANNA LED virzās un eksperimentē ar dažādiem pasaules tirgiem, piedaloties starptautiskās izstādēs. Viena no būtiskākajām norisinājās 2018. gadā, kur zīmols tika pārstāvēts tālajā Japānā.

Anna Led rudens/ziema 2019/2020 (Foto: Publicitātes foto)

Pagājušās sezonas RIGA FASHION WEEK debitants NONAME Atelier nesen atvēris savu interneta veikalu nonameatelier.com, bet sadarbībā ar citiem zīmoliem, kas tiek pārstāvēti butikā NONAME Place, debitējis arī Milānas modes nedēļā.

"Ameri" rudens/ziema 2019/2020 (Foto: Publicitātes foto)

Gaidāmajā Rīgas modes nedēļā pašmāju zīmols Ameri piedalīsies pirmo reizi, taču savu veikalu Berga Bazārā un internetveikalu ameri.lv atvēra jau pagājušajā gadā. Nesen zīmols uzsācis luksusa līnijas trikotāžas ražošanu no labākajām kašmira, kokvilnas un lina dzijām.

"Rock and Mouse" rudens/ziema 2019/2020 (Foto: Publicitātes foto)

2019.-2020. gada rudens-ziemas sezonai veltītā RIGA FASHION WEEK norisināsies no 26. līdz 30. martam.

"Morfosis" rudens/ziema 2019/2020 (Foto: Publicitātes foto)

