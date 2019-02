Rīgas modes nedēļa šopavasar atzīmēs jubileju; tās imidža foto - modele Alise igauņu dizaineres Diānas Arno tērpā

Rīgas modes nedēļas organizatori, Baltijas modes federācija, var lepoties ar iespaidīgu projekta vēsturi, kas jau labu laiku kļuvis par efektīvāko starta platformu jauniem talantiem valsts mērogā un par nozīmīgāko attīstības instrumentu atzītiem modes māksliniekiem. Šī vēl aizvien ir vienīgā profesionālā Modes nedēļa Latvijā un vērienīgākais modes pasākums Baltijā.



Gandrīz 15 gadu pastāvēšanas laikā uz RIGA FASHION WEEK podija tika prezentēti 220 modes zīmoli. Vairāk kā 80 no tiem Latvijas dizaineri un pārējie pārstāvēja 20 citas pasaules valstis. Lielāka daļa pašmāju dizaineru ir pastāvīgi Rīgas modes nedēļas dalībnieki, kas attīstījās kopā un ar RFW palīdzību, bet šodien jau ir pazīstami un pieprasīti tālu aiz Latvijas robežām. Kopsummā RIGA FASHION WEEK oficiālās programmas ietvaros tika organizētas 567 modes skates, vairāk kā 20 izglītojoši semināri un lekcijas un ap 200 citu profesionālu pasākumu.



"Jūtos bezgala gandarīta par to, ka Rīgas modes nedēļa visu šo sezonu laikā notika regulāri pēc ieplānotā grafika, turpināja attīstīties un ar katru reizi cēlās jaunā, augstākajā līmenī, par spīti dažādām krīzēm valstī un pasaulē – to ir atzinuši arī RFW dalībnieki un aicinātie starptautiskie modes eksperti. Esmu ļoti pateicīga dizaineriem par uzticību un partneriem par ticību mūsu idejās un spēkos", atzīst Rīgas modes nedēļas producente Jeļena Strahova.



Par jubilejas RIGA FASHION WEEK imidža bildi kļuvis igauņu dizaineres Diānas Arno, Latvijas stilistes Olgas Kolotovas un fotogrāfa Oļega Zernova kopdarbs – modeles Alises no Vacatio modeļu aģentūras fotogrāfija zīmola DIANA ARNO tērpā (grims – Beāte Kudiņa, matu sakārtojums – Oksana Kirilenko), kura tika radīta speciāli RIGA FASHION WEEK jubilejas sezonai. "Šī bija mana pirmā sadarbības pieredze ar modes profesionāļiem no Latvijas un esmu sajūsmā par visas komandas profesionalitātes augsto līmeni! Tikpat ļoti mani priecē fakts, ka mūsu bilde rotās Rīgas modes nedēļas jubilejas kampaņu", stāsta dizainere Diāna Arno.

Foto: Publicitātes foto

DIANA ARNO zīmola vēsture aizsākās 2011. gadā, bet Rīgā pirmo reizi savu kolekciju dizainere prezentēja 2017. gada rudenī, izraisot lielu interesi un pozitīvas atsauksmes Latvijas sabiedrības vidū, un kopš tā laika kļuva par pastāvīgu RFW dalībnieci. DIANA ARNO stils apvieno luksusu un komfortu, radot mūžīgas un sievišķīgas drēbes ar pievilcīgām detaļām, kas sievieti aizved no darba līdz kokteiļiem, no darba nedēļas līdz nedēļas nogalei.



2019.-2020. gada rudens-ziemas sezonas kolekcijām veltītā Rīgas modes nedēļa norisināsies no 26. līdz 30. martam.

