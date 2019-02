Arhitektūras svētceļniekiem: Citroën garāžā Briselē mākslai atvērts Pompidū centrs

Centra mājvieta ir 20. gadsimta 30. gados art deco stilā celtā autogiganta Citroën noliktavas/šovrūma/garāžas ēka, kuras kopējā platība ir ne vairāk, ne mazāk kā 35 000 m².

Un, kamēr tās rekonstrukcijas projekts, piemērojot industriālo gigantu muzeja vajadzībām, vēl ir saskaņošanas stadijā, pagaidām vecais milzis atvērts mākslai un apmeklētājiem tāds, kāds ir, – ar visu patinas kārtu, grumbām un rievām. Piemeklējot pat atbilstošu nosaukumu – Kanal Brut.

Māksla še izvietojusies visur, tostarp bijušajās rūpnīcas strādnieku ģērbtuvēs. Kopumā eksponējot vairāk nekā 300 darbus no Pompidū centra kolekcijas, no kuriem lauvastiesa ir lielformāta objekti, ko klasiskās muzeju telpās nemaz negadās skatīt bieži.

To vidū, piemēram, Roberta Raušenberga lielformāta instalācija Orākuls (1962. – 1965.) un Žana Tenglī 1984. gadā radītā mega formāta instalācija Elle, neliels iesākums (L’Enfer, un petit debut): 30 uz milzīgas platformas izvietotas kustīgas skulptūras, kas rada īstenu sātanisku džungļu burleskas efektu.

Kanal-Centre Pompidou koncepts paredz, ka līdzās modernajai un laikmetīgajai mākslai centra telpās tiks eksponēta arī arhitektūra. Un jau šobrīd arhitektūras svētceļniekiem ir iespēja visā godībā aplūkot vienu no modernisma ikonām – Žana Pruvē pēc Otrā pasaules kara projektēto alumīnija un tērauda saliekamo Tropu māju, ko dēvē arī par arhitekta Augsto dziesmu.

Sākotnēji šīs viegli transportējamās un saliekamās ēkas bija iecerēts ražot sērijveidā, taču realitātē tapa un Francijas kolonijās Āfrikā tika nogādātas tikai trīs. 1999. gadā amerikāņu kolekcionārs un filantrops Roberts M. Rūbins noorganizēja to pārvešanu no Niamejas un Brazavilas uz Franciju. Vienu no tām viņš restaurēja un pirms desmit gadiem uzdāvināja Pompidū centra Mākslas un kultūras fondam Parīzē, un šī ir viena no retajām reizēm, kad Tropu māja eksponēta publiski.

Jāpiebilst, ka Kanal-Centre Pompidou ir jau trešais Pompidū centra Eiropas satelīts – aiz Malagas un Mecas. Iecerēts, ka Citroën garāžas rekonstrukcijas darbi sāksies nākamruden, savukārt muzeja atvēršana paredzēta 2022. gadā.

Quai des Peniches

kanal.brussels.be

