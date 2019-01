Klajā nāca Stenlija Kubrika 2001: Kosmosa odiseja, Lenons satika Joko Ono, Tvigija žilbināja ar androgīno skaistumu un minisvārkiem, Vidals Sasūns – ar zēngalviņām, klubos triumfēja LSD kults (ar refleksijām mākslā un grafiskajā dizainā), un tam visam kroni uzlika 1969. gada Vudstokas festivāls.

Mika Džegera tūres kostīms, 1972. ®Viktorijas un Alberta muzejs, Londona (Foto: Publicitātes foto)

Tiesa, bija ne tikai dejas – 60. gadi bija arī sociālpolitisku turbulenču un anti-establišmenta protestu periods, laiks, kad norisinājās Vjetnamas karš un 1968. gada nemieri kā Parīzē, tā Prāgā...

Alans Eldridžs, Revolūcija, 1968. (Foto: Publicitātes foto)

Izstāde Revolūcijas: Ieraksti & Dumpinieki: 1966. – 1970. ING mākslas centrā Briselē 250 objektu veidolā (mode, dizains, grafiskais dizains, fotogrāfija) un 3D scenogrāfijā reinkarnē laika garu, izsaucot tā trakumu gluži kā šķīvīša dancināšanas seansā.

Plakāts rokmūziķa Artūra Brauna izstādei The Crazy World klubā UFO, 1967. ®Viktorijas un Alberta muzejs, Londona (Foto: Publicitātes foto)

Tam visam fonā skan The Beach Boys, The Beatles, The Rolling Stones, Dženisa Džoplina un Džimijs Hendrikss.

Koningsplein 6

Līdz 3. martam.

Mākslinieces Marijke Kogeres dizainēts tērps, 1967. ®Viktorijas un Alberta muzejs, Londona (Foto: Publicitātes foto)

Saistītās ziņas Spaiņi, lietussargi un spuldzītes: Raušenberga izstāde Londonā apliecina viņa ģeniālo spēju gleznot ar "dāvanām no ielas" Londonā skatāma izstāde par 30. gadu modi un izcilā britu fotogrāfa Sesila Bītona darbu galerija Automašīna kā mākslas darbs un pielūgsmes objekts: izstāde autofetišistiem Diseldorfā