Bērnu klīniskā universitātes slimnīca atgādina: ir pieejams pediatrs filiālē "Gaiļezers"
Bērni mēdz saslimt tieši tajos brīžos, kad ģimenes ārsts nav sasniedzams - vēlu vakarā vai brīvdienās, tomēr ne vienmēr ir nepieciešams doties uz Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu (BKUS) Vienības gatvē. Palīdzīgu roku sniegs pediatrs BKUS filiālē "Gaiļezers", Juglas ielā 20.
Pediatrs pieejams katru dienu, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas, no pulksten 8.00 līdz 21.00. Nav nepieciešams iepriekšējs pieraksts - pieņemšana notiek rindas kārtībā. Nosūtījums pie Bērnu slimnīcas pediatra nav vajadzīgs! Kā nokļūt līdz pieņemšanas vietai, saite komentārā!
Ja bērnam ir gripas simptomi, ieteicams doties uz aptieku pēc eksprestesta. Ja bērna veselības stāvoklis nav satraucošs un tests ir pozitīvs, lūgums sazināties ar ģimenes ārstu pa tālruni vai Bērnu slimnīcas Pacienta portālā pieteikties uz attālinātu konsultāciju pie pediatra akūtā gadījumā, norāda BKUS.
Šāda pediatra pieejamība ir sevišķi aktuāla laikā, kad Latvijā strauji palielinās saslimstība ar gripu. Aizvadītajā nedēļā visās Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) monitoringa teritorijās un visās iedzīvotāju vecuma grupās novērots straujš saslimstības ar gripu pieaugums. Pozitīvo gripas paraugu īpatsvars aizvadītajā nedēļā sasniedzis 18,1%, kas ievērojami pārsniedz epidēmijas slieksni 10%.
Kaut gan saslimstība ar gripu palielinājusies visās vecuma grupās, visvairāk tā konstatēta bērniem vecuma grupā līdz 14 gadiem. Bērniem gripa konstatēta 1057,4 gadījumos no kopā 1267,9 saslimstības gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.
Visaugstākā gripas intensitāte bijusi Jelgavā, kam seko Jūrmala, Rīga un Gulbenes novads.
Kā vēstīts, SPKC paziņojis par gripas epidēmijas sākumu no otrdienas, 9. decembra, pamatojoties uz NMRL sniegto informāciju par gripas monitoringa datiem.