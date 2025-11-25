Valdība apstiprina 48,3 miljonu eiro piešķiršanu Onkoloģijas centra rekonstrukcijas pabeigšanai
Valdībā otrdien apstiprināja 48,3 miljonu eiro piešķiršanu Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" ēkas otrā posma rekonstrukcijas būvniecības īstenošanai, tādējādi nodrošinot pilnu finansējumu centra rekonstrukcijas darbu pabeigšanai, aģentūru LETA informēja Veselības ministrijā (VM).
Nepieciešamie līdzekļi tiks nodrošināti, pārdalot Latvijai pieejamo Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu no citu nozaru projektiem. Piešķirtais finansējums ļaus RAKUS slēgt līgumu ar būvdarbu izpildītāju par rekonstrukcijas darbiem, kas ietver operāciju bloka, intensīvās terapijas nodaļas un ar to saistītās infrastruktūras atjaunošanu, kā arī pārējo nodaļu rekonstrukciju otrajā būvdarbu kārtā.
Preses konferencē pēc valdības sēdes veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV) norādīja, ka nākamgad tiks sākta visa Onkoloģijas centra telpu secīga rekonstrukcija. Ministrs uzsver, ka Onkoloģijas centra rekonstrukcija ir ļoti svarīga. "Ticu, ka arī sabiedrības acīs šie ir "dzīvību glābjoši ieguldījumi - droša un mūsdienīga ārstēšanās vides nodrošināšana gan pacientiem, gan ārstniecības personālam," norādīja ministrs. Viņa ieskatā šis ir nozīmīgs solis, lai Latvija neatpaliktu un atbilstu Eiropas Savienības kvalitātes standartiem. Eiropas vēža uzveikšanas plāns uzsver nepieciešamību stiprināt infrastruktūru un mazināt nevienlīdzību piekļuvē ārstēšanai, piebilda ministrs.
Abu Meri ir pārliecināts, ka katrs ieguldītais eiro onkoloģijā atmaksājas - pacienti ātrāk atgriežas darbā, ir mazāks invaliditātes slogs un mazāk ilgstošu un dārgu komplikāciju.
Latvijas Onkoloģijas centrā tiek veikta ļaundabīgu audzēju kompleksa ārstēšana.
Onkoloģijas centra rekonstrukcija ir nozīmīga daļa RAKUS ilgtermiņa attīstības stratēģijā, kuras mērķis ir nodrošināt vienotu, efektīvu un uz pacientu vērstu veselības aprūpes infrastruktūru. Stratēģija paredz pakāpenisku RAKUS infrastruktūras koncentrēšanu Hipokrāta ielas kompleksā, turpinot attīstīt to par multidisciplināru ārstniecības centru, kur vienuviet pieejami augstas sarežģītības ārstniecības, diagnostikas pakalpojumi, kā arī pētniecība.
Kā vēstīts, lai nodrošinātu finansējumu centra rekonstrukcijas pirmajam posmam, valdība šomēnes jau grozīja Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam veselības aprūpes pasākumu īstenošanas noteikumus, pārdalot 13 744 171 eiro Onkoloģijas centra vajadzībām no ostu un primārās veselības aprūpes infrastruktūras projektiem.
Tāpat centra rekonstrukcijai tiks izmantots RAKUS Infekciju slimību un plaušu veselības korpusa (LIC) būvniecībai rezervētais finansējums 7,093 miljonu eiro apmērā, jo LIC būvniecību plānots finansēt no Atveseļošanas fonda ietaupījuma.
Onkoloģijas centra ēkas rekonstrukcija plānota divos secīgos posmos, nodrošinot pakāpenisku infrastruktūras modernizāciju un ārstniecības vides pilnveidi.
Pirmajā posmā paredzēta operāciju bloka, intensīvās terapijas nodaļas un ar tām saistītās infrastruktūras rekonstrukcija, savukārt otrajā posmā - pārējo centra nodaļu atjaunošana.
Pirmā posma kopējās plānotās izmaksas ir 25 907 009 eiro, bet otrā posma indikatīvās izmaksas ir 48,35 miljoni eiro.
Kopējais nepieciešamais finansējums visa centra pilnīgai rekonstrukcijai ar aprīkojumu veido 81,26 miljonus eiro, no kuriem 69,19 miljoni eiro paredzēti būvdarbiem un ar būvdarbiem saistīto izmaksu - būvuzraudzības, autoruzraudzības, projektēšanas un citu izmaksu nodrošināšanai.