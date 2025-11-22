Gripas gadījumu skaits Latvijā turpina pieaugt, bet aktivitāte joprojām zema
Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) speciālisti informē, ka 2025. gada 46. nedēļā (10.–16. novembrī) gripas un citu akūtu elpceļu infekciju (AEI) aktivitāte Latvijā kopumā saglabājas zemā līmenī, tomēr gripas saslimstība turpina pakāpeniski palielināties.
Gripas monitoringa ietvaros pacientu īpatsvars ar elpceļu infekciju simptomiem veidoja 15 % no visiem, kas vērsušies pie ģimenes ārsta.
Gripa klīniski noteikta 31 pacientam jeb 45,7 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir par 58,8 % vairāk nekā iepriekšējā nedēļā (28,8 uz 100 000 iedz.). Lielākā daļa gadījumu reģistrēti bērniem – 17 gadījumi vecuma grupā 5–14 gadi un seši gadījumi 0–4 gadu vecuma grupā, bet septiņi gadījumi reģistrēti vecuma grupā 15–64 gadi un viens – vecumā no 65 gadiem. Augstākā gripas intensitāte reģistrēta Rēzeknē (136,1 uz 100 000 iedz.), Jelgavā (130,3 uz 100 000 iedz.), kā arī Rīgā, Daugavpilī, Jūrmalā un Ventspilī.
Ar citām akūtām elpceļu infekcijām 46. nedēļā ģimenes ārstu praksēs vērsies 801 pacients jeb 1 181,6 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir par 1,2 % mazāk nekā iepriekšējā nedēļā (1 195,4 uz 100 000 iedz.). Saslimstība ar AEI joprojām visaugstākā ir bērniem vecumā līdz 4 gadiem. Pneimoniju gadījumā nedēļas laikā reģistrēti 30 pacienti jeb 44,3 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir par 13,8 % vairāk nekā iepriekšējā nedēļā, tomēr joprojām būtiski zemāk nekā pērn šajā pašā periodā.
Slimnīcās ar smagām akūtām respiratorām infekcijām (SARI) 46. nedēļā ārstējušies 154 pacienti; SARI gadījumi veidoja 3,5 % no visiem stacionētajiem (45. nedēļā – 2,8 %). No testētajiem SARI pacientiem 29 gadījumos (9,4 %) apstiprināta A tipa gripa. Intensīvās terapijas nodaļās ievietoti 18 SARI pacienti (11,7 %).
Nacionālajā mikrobioloģijas references laboratorijā 46. nedēļā uz gripu un respiratori sincitiālo vīrusu (RSV) izmeklēti 232 klīniskie paraugi. Apstiprināti deviņi (3,9 %) A tipa gripas vīrusi, no tiem septiņi A(H3) apakštipa un divi netipēti. Kopš sezonas sākuma laboratorijā kopumā apstiprināts 21 A tipa gripas vīruss, un 61,1 % no tipētajiem paraugiem ir A(H3) apakštipa vīrusi. Šajā nedēļā pirmo reizi šosezon NMRL testētajos paraugos apstiprināts arī RSV – pozitīvs viens paraugs (0,4 %).
Covid-19 pozitīvo testu īpatsvars 46. nedēļā samazinājies līdz 4,8 % (45. nedēļā – 10,8 %). No 334 testētajiem paraugiem 16 bija pozitīvi uz SARS-CoV-2. Slimnīcās uzņemti 16 jauni Covid-19 pacienti. Kopā stacionāros ārstējušies 55 pacienti ar apstiprinātu Covid-19 infekciju, no tiem 30 pacientiem Covid-19 bija pamata diagnoze (54,5 %). Nedēļas laikā reģistrēti divi nāves gadījumi pacientiem ar apstiprinātu Covid-19 infekciju.
Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Eiropas reģiona dati liecina, ka reģionā gripas aktivitāte turpina palielināties un kopējais pozitīvo gripas paraugu īpatsvars pārsniedz epidēmisko slieksni, lai gan tikai daļa valstu ziņo par vidēju vai augstāku gripas intensitāti. Gandrīz visi laboratoriski apstiprinātie gripas gadījumi ir A tipa vīrusi, pārsvarā A(H3) apakštipa.