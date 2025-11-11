Rūdolfs Jānis Vīksne
"Paldies visiem, kuri juta līdzi!" Daugavpils slimnīcas otorinolaringologs Rūdolfs Jānis Vīksne ieguvis doktora grādu medicīnā
Daugavpils reģionālās slimnīcas otorinolaringologs Rūdolfs Jānis Vīksne veiksmīgi noslēdzis doktorantūras studijas Rīgas Stradiņa universitātē un ieguvis medicīnas doktora grādu.
„Vakar noslēdzās viens izaicinošs dzīves posms, un doktora grāds ir kabatā! Paldies visiem, kuri atbalstīja un juta līdzi,” par šo nozīmīgo sasniegumu dalījās dakteris Vīksne.
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” lepojas ar kolēģa panākumiem un sirsnīgi sveic viņu šajā svarīgajā brīdī.