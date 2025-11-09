Raganā būs pieejama mobilā diagnostika
18. decembrī Raganā, Saules ielā 1a, pie Krimuldas doktorāta, no plkst. 10.00 līdz 17.00 iedzīvotājiem būs iespēja veikt veselības pārbaudes MFD Veselības grupas mobilajā diagnostikā – mamogrāfija un rentgens.
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai – MFD Veselības grupas mamogrāfā.
-
Ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli izmeklējums ir bez maksas (vēstule derīga divus gadus).
-
Ar ģimenes ārsta vai speciālista, kuram ir līgums ar NVD, nosūtījumu – 3 eiro.
-
Ar ārsta nosūtījumu bez līguma ar NVD – 42 eiro.
Savukārt rentgena izmeklējums (plaušām, locītavām u.c.) ar ģimenes ārsta nosūtījumu maksā 22 eiro.
Pieraksts uz izmeklējumiem notiek pa tālruni 25431313 (darba dienās no plkst. 8.00 līdz 18.00). Pierakstoties, nepieciešams sagatavot personas kodu un kontakttālruņa numuru.
MFD Veselības grupas mobilās diagnostikas brigādes aprīkotas ar modernām iekārtām, lai nodrošinātu profilaktiskos izmeklējumus pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai.