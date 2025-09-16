Alkohols, - jeb slēptās narkotikas, par kurām Tev neviens nestāsta
Patiesais iemesls, kāpēc alkoholu ir tik grūti atmest – smadzenēs veidojas morfijam līdzīgas vielas.
Alkohola atkarība sabiedrībā bieži tiek saistīta ar gribasspēka trūkumu. Taču patiesība ir daudz sarežģītāka un bīstamāka. Kad cilvēks lieto alkoholu, organismā notiek ķīmiskas reakcijas, kas izraisa tādu pašu iedarbību kā opioīdu narkotikām. Tieši šīs reakcijas ir pamatā dziļai bioloģiskai atkarībai.
No nevainīgas glāzes līdz opioīdu imitācijai smadzenēs
- Etanols, nonākot organismā, aknās pārvēršas par acetaldehīdu – ļoti toksisku starpproduktu.
- Acetaldehīds pārtop par etiķskābi, kas kairina nervu sistēmu un izraisa trauksmi.
- Acetaldehīds smadzenēs apvienojas ar aminoskābēm, veidojot tetrahidroizokinolīnus (THIQs) – savienojumus, kas strukturāli un funkcionāli līdzinās morfijam.
Patiesā atkarība neslēpjas alkoholā – tā rodas no smadzenēs veidojošiem savienojumiem, kas līdzinās morfijam. Tieši šie ķīmiskie “morfija dvīņi” ir atbildīgi par neapturamo vēlmi dzert.
Alkohols – pastarpināts opioīds
Lielākā daļa cilvēku turpina dzert nevis prieka pēc, bet gan tāpēc, ka viņu smadzenes fiziski alkst šo morfijam līdzīgo vielu.
Rezultātā:
- rodas trauksme un nomāktība, pārtraucot alkohola lietošanu,
- parādās paģiru depresija,
- vēlme pēc “tikai vienas glāzes” kļūst par bioloģisku refleksu.
Faccex – atbalsts organismam cīņā ar alkohola sekām
Faccex ir Latvijā izstrādāts uztura bagātinātājs, kas radīts, lai palīdzētu cilvēkam atjaunot līdzsvaru organismā, pārtraucot alkohola lietošanu un veicinot veselīgākas izvēles.
Faccex darbība:
- palīdz uzturēt normālu nervu sistēmas darbību,
- atbalsta organisma dabiskos detoksikācijas procesus,
- mazina trauksmi un alkohola izraisītās veģetatīvās distonijas simptomus,
- atvieglo psiholoģisko “izsalkumu” pēc alkohola,
- veicina relaksāciju un emocionālo labsajūtu.
Sastāvā ir tikai dabiskas vielas:
- Reiši sēnes ekstrakts
- Leizejas saknes ekstrakts
- Piena dadža sēklu pulveris
- Melisas lapu pulveris
- Ārstnieciskā kumelīte
Šī kombinācija atbalsta smadzeņu un aknu atjaunošanos, kā arī emocionālo līdzsvaru.
Tas nav tikai par gribasspēku – tas ir par smadzeņu aizsardzību
Faccex lietošana palīdz atbrīvoties no nevēlamiem ieradumiem un veicina soli pretī iekšējam mieram, skaidrībai un veselīgākām izvēlēm.
Par Faccex
Faccex ir radīts sadarbībā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūta profesoru Ivaru Kalviņu.
Produkts reģistrēts Latvijas Pārtikas un veterinārajā dienestā ar Nr. 10258, un tas:
- pieejams jau 8 gadus,
- nopērkams bez receptes,
- pieejams gan vairāk nekā 60 Latvijas aptiekās, gan anonīmi interneta vietnē: www.faccex.com
Miers sākas nevis glāzē, bet izvēlē
Izvēlies Faccex – skaidrībai un vieglumam.
Uzņēmums nodrošina anonīmu un ātru piegādi uz jebkuru pakomātu Latvijā, iespējams norēķināties pie preces saņemšanas ar kurjeru.
Faccex lietošanas ieteikumi
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, Faccex ieteicams lietot 2 reizes dienā – no rīta un vakarā pēc ēšanas. Devas var atšķirties atkarībā no individuālajām vajadzībām, tāpēc ieteicams konsultēties ar veselības aprūpes speciālistu.
Faccex – dabisks sabiedrotais ceļā uz brīvu, skaidru un mierpilnu ikdienu!
