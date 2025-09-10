Rīgas 1. slimnīca aicina uz bezmaksas dzimumzīmju pārbaudēm - agrīna diagnostika var glābt dzīvību
Melanoma ir viens no agresīvākajiem ādas audzējiem. Katru gadu Latvijā tiek atklāti vairāk nekā 200 melanomas gadījumi un, diemžēl, aptuveni 70 cilvēku slimība beidzas letāli. Agrīna diagnostika ir veiksmīgas ārstēšanas atslēga, tāpēc 22. septembrī Rīgas 1. slimnīca aicina iedzīvotājus pārbaudīt dzimumzīmes un parūpēties par savu veselību.
22. septembrī no plkst. 9:00–12:00 Rīgas 1. slimnīcas Lielajā konferenču zālē (Bruņinieku iela 5, 2. korpuss) notiks bezmaksas dzimumzīmju pārbaudes publiskais pasākums, kura laikā ikvienam interesantam bez maksas tiks pārbaudītas dzimumzīmes, lai, pēc vajadzības, pierakstītu uz papildus konsultāciju pie ārsta. Pieraksts ir obligāts, to var veikt zvanot uz vienoto informācijas tālruni: +371 67366323 darba dienās no plkst. 8:00–18:00, sestdienās no plkst. 9:30–15:00. Pārbaudes veiks Rīgas 1. slimnīcas dermatoloģes - Dr. Līga Gulbe, Dr. Arina Deņisova, Dr. Nataļja Postņikova, Dr. Zanda Klētniece, Dr. Ilona Markeviča.
Kā notiks pārbaude? Ārsts lūgs izģērbties līdz apakšveļai, lai rūpīgi apskatītu visus ādas veidojumus. Izmeklēšanai izmantos optisko dermatoskopu, kas ļauj redzēt ādas veidojumus 10x palielinājumā. Ja tiks atrasti aizdomīgi veidojumi, ārsts ieteiks padziļinātu diagnostiku un nepieciešamo ārstēšanu.
“Kad cilvēki runā par dzimumzīmēm, viņi parasti domā dažādus ādas veidojumus – nēvus, vasaras raibumus un citus. Taču dermatoloģijā dzimumzīme ir ļoti specifisks veidojums ar noteiktām dermatoskopiskām pazīmēm. Ādas audzēji Latvijā ir izplatītākā vēža forma, un saslimstība ar tiem katru gadu pieaug. Tāpēc, ja ir aizdomas par izmaiņām, nevajadzētu kavēties – nepieciešams savlaicīgi vērsties pie dermatologa,” uzsver Prof. Ingmārs Mikažāns, Medicīnas zinātņu doktors, Dermatoloģijas un seksuāli transmisīvo slimību klīnikas un Psoriāzes centra vadītājs.
Eiropā melanomas sastopamība ir 10–12 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Latvijā ik gadu tiek reģistrēti vidēji 215 jauni melanomas gadījumi un aptuveni 1410 citu ļaundabīgu ādas audzēju gadījumi. Saslimstība pieaug arī jaunākā vecuma grupā – vecumā no 20 līdz 54 gadiem ik gadu tiek diagnosticēti vidēji 58 melanomas gadījumi un vairāk nekā 120 citi ādas audzēji.
Rīgas 1. slimnīca aicina iedzīvotājus izmantot šo bezmaksas iespēju pārbaudīt savas dzimumzīmes, jo agrīna diagnostika var glābt dzīvību.