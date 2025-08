Šo kļūdu pieļauj gandrīz visi, kuri apdeg saulē

No dermatologa skatpunkta sauļošanās nav veselīga pat tad, ja uzklāts aizsargkrēms ar visaugstāko SPF. To var salīdzināt ar gāzmasku, kas pasargā no kaitīgās ietekmes, bet tik un tā nav ieteicams iet gāzes kamerā, ja var to nedarīt. Vēl jo vairāk tāpēc, ka apdegumu pamanām par vēlu, kad vairs nevajadzētu būt atklātā saulē.