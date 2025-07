Elektronisko smēķēšanas ierīču ar aromātiem aizliegums praksē devis pretēju efektu iecerētajam

Grozījumi tika pieņemti tik un tā, un tie pamatīgi situši pa valsts kabatu. Kā liecina publiskotie dati par akcīzes nodokļa ieņēmumiem 2025. gada pirmajos trijos mēnešos, iztrūkums valsts budžetā ir vairāk nekā 1,5 miljoni eiro. Tikmēr tirgotāji norāda uz klientu pāreju uz nelegāli iegādātiem produktiem, kuriem nav ne kvalitātes kontroles, ne valsts uzraudzības. Līdz ar to kritumu piedzīvo arī pastarpinātie uz nozari attiecināmie citu veidu nodokļu ieņēmumi, kuri tādēļ nav gūti.

Turklāt pieejamie dati liecina par vērienīgu nelegālā tirgus uzplaukumu. Lai gan dati par visu šo periodu vēl nav pieejami, tomēr jau no esošajiem datiem par šā gada četriem mēnešiem salīdzinājumā ar 2024. gadu ir visstraujākais un apjomīgākais nelegālā tirgus pieaugums, proti, 2024. gadā nelegālā tirgus apjoms bija 31,4 %, bet 2025. gada pirmajos četros mēnešos tas sasniedza 42,4 % no kopējā patēriņa. Turklāt šie skaitļi ir ļoti optimistiski, patiesie skaitļi ir vēl lielāki, vēsta “la.lv”.