Intīmās probiotikas vasarā – kā zināt, ka tās nepieciešamas?

Zarnu mikroflorai draudzīgās labās baktērijas dzīvo zarnās - to galvenais uzdevums ir piedalīties gremošanas procesos, imunitātes veidošanā un veselas zarnu gļotādas uzturēšanā. Tikmēr intīmās labās baktērijas palīdz sievietei uzturēt līdzsvaru tieši intīmās zonas mikroflorā. Šīs labās baktērijas, pārsvarā īpašas pienskābās baktērijas, veido aizsargslāni, līdzsvaro intīmajā zonā esošo pH līmeni un pasargā to no nevēlamiem mikroorganismiem. Diemžēl šo baktēriju radītā vide ir jutīga pret dažādiem apkārtējiem apstākļiem, kas var izjaukt intīmās zonas dabisko līdzsvaru.