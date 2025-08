Brīdinām: baiss skats! 88 gadus vecais krievu aviators gājis bojā, mēģinot pacelties ar pašdarinātu helikopteru

Vladimirs Trapezņikovs ar saviem tuviniekiem bija ieradies laukā netālu no Kirovas apgabala Zalaznas ciema. “Uzņemot apgriezienus, notika sprādziens: atrāvās lāpstiņas un viena no tām pārsita pilotam-amatierim galvu,” aculiecinieks stāstīja telekanālam REN-TV. No gūtajām traumām sirmgalvis slimnīcā nomira.