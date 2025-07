Kas jāņem vērā, iegādājoties savas pirmās kontaktlēcas

“Vasara noteikti ir tas gadalaiks, kad iniciatīva no pacientiem par vēlmi uzsākt kontaktlēcu lietošanu ir vislielākā. Lai gan ikviens gadalaiks ir pilnībā piemērots, lai sāktu lēcu lietošanu, tieši saulainais laiks un nepieciešamība apmeklēt dažādus pasākumus ir tas, kas pacientus mudina to neatlikt uz vēlāku laiku. Tā kā kontaktlēcas ir medicīnas ierīce, uzsākot to lietošanu, ir noteikti jāvēršas pie redzes aprūpes speciālista, kas palīdzēs piemeklēt katra acīm piemērotākās kontaktlēcas un iepazīstinās ar to lietošanas noteikumiem.”