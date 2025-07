Kā ielikt kontaktlēcas: Praktiska pamācība iesācējiem

“Lai kontaktlēcu lietošana nekļūtu par iemeslu acu iekaisumiem, ikviens pacients pirmreizējās kontaktlēcu pielaikošanas vizītes laikā tiek iepazīstināts ar noteikumiem, kurus būtiski ievērot. Piemēram, ūdenī mītošo mikroorganismu dēļ ar kontaktlēcām nebūtu ieteicams peldēties, arī gulēšana lēcās ir pieļaujama tikai tad, ja to ir apstiprinājis redzes aprūpes speciālists. Un visbeidzot vizītes laikā, kad pacients ir apguvis lēcu ielikšanu acī un izņemšanu no tās, viņš tiek iepazīstināts ar lēcu kopšanu. To ir īpaši svarīgi zināt un ievērot cilvēkiem, kuriem tiks pielaikotas atkārtoti lietojamās kontaktlēcas, lai nepareiza lēcu kopšana nav iemesls dažādiem acu iekaisumiem vai acu ārējās virsmas izmaiņām. Lai ilgtermiņā ikviens kontaktlēcu lietotājs būtu drošs, ka lēcas joprojām ir viņam piemērotas un tās nekādā veidā nav atstājušas ietekmi uz acs veselības rādītājiem, ikgadējs redzes aprūpes speciālista apmeklējums ir tas, ko noteikti ir jāiekļauj savā kalendārā.”