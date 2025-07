Spermatozoīdu skaits krīt! Roberts Kenedijs jaunākais ceļ trauksmi un šo problēmu dēvē par "eksistenciālu"

Apgalvojumi ir izraisījuši plašu diskusiju un kritiku no medicīnas un reproduktīvās veselības ekspertu puses. Pētījumu dati par spermatozoīdu skaitu tieši pusaudžu grupā ir ļoti ierobežoti, un zinātnieki norāda, ka to skaits parasti samazinās ar vecumu, tāpēc jaunākiem vīriešiem, tostarp pusaudžiem, spermatozoīdu skaits parasti ir augstāks nekā vecākiem vīriešiem. Kenedija apgalvojumiem, ka būtu otrādi, - nav tiešu pierādījumu. Daudzi eksperti uzsver, ka, lai gan ir pētījumi, kas tiešām liecina par spermas kvalitātes samazināšanos sabiedrībā, kopumā lielākā daļa vīriešu joprojām atrodas auglības normu robežās, un situācija nav tik dramatiska, kā to attēlo Kenedijs.