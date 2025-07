Latvijas iedzīvotājus izspiegos superjaudīga Izraēlā radīta spiegošanas sistēma?! Kā ir patiesībā?

Internetā pieejamā informācija liecina, ka “Cellebrite” produkti tiek izmantoti vairāk nekā 140 valstīs. To izmanto daudzas valdības, tiesībsargājošās iestādes, un citas organizācijas, kas veic kriminālizmeklēšanu un digitālo pierādījumu iegūšanu no mobilajām ierīcēm, tostarp ASV, Kanādā, Eiropā, Āzijā, Latīņamerikā un Austrālijā, lai iegūtu datus no mobilajām ierīcēm saistībā ar kriminālajiem izmeklēšanas procesiem, terorisma apkarošanu un citām noziedzīgām darbībām. To izmanto arī dažu valstu robežkontroles un imigrācijas iestādēs, lai analizētu cilvēku mobilos tālruņus, piemēram, pārbaudot datus par ceļojumiem un potenciālajām saistībām ar aizdomīgiem vai noziedzīgiem grupējumiem.