Ko katrai jaunajai māmiņai jāzina par zīdaiņu kolikām un zarnu mikrofloru

Šajā pavasarī, kad jau bijām laimīgi satikušies ar savu Gustavu, pēkšņi atcerējos seminārā stāstīto par kolikām – ka no tām cieš aptuveni 10–30 procenti zīdaiņu visā pasaulē [1]. Viens no galvenajiem koliku simptomiem ir pēkšņa un bieža raudāšana bez redzama iemesla, turklāt bērniņu nekādi nav iespējams nomierināt – viņš rociņas savelk dūrītēs, izstiepj kājiņas, izliec muguriņu, un vēderiņš uz mirkli kļūst cietāks. No raudāšanas bērns var kļūt sārts, var pat paaugstināties ķermeņa temperatūra.