Prostatas vēzis var būt bez simptomiem – urologs skaidro, kā to atklāt laikus

– Vairāk tas ir pasākums ir ģimenes ārstiem, un līdzīgi būs vēl, es domāju. Pagājušogad arī Latvijas Urologu asociācijas sēde bija pie mums, Liepājā. Asociācijā parādās arvien vairāk jaunu urologu, rezidenti, kas vēl mācās, un tas ir ļoti patīkami un vajadzīgi. Savukārt 14. maijā tas būs pasākums vairāk ģimenes ārstiem. Mums vienmēr vajag ar viņiem sadarboties. Jā, protams, dabūt vīrieti arī pie ģimenes ārsta nav tik vienkārši, bet ģimenes ārsti ikdienā seko līdzi saviem pacientiem, piedāvā nodot analīzes, veic un organizē izmeklējumus kaut vai vecuma dēļ. Un tad var rasties nopietns iemesls doties uz pārbaudēm arī pie urologa. Tas nav tikai par prostatas vēzi, tas ir arī par citām kaitēm. Piemēram, nierakmeņu problēmas ir bieži sastopamas arvien jaunākiem cilvēkiem, tagad pat nepilngadīgajiem pilns ar nierakmeņiem. Tas, protams, ir dažādu faktoru kopums, bet skaidrs, ka to ietekmē ēšanas paradumi, sēdošs dzīvesveids. Tāpat urīnceļu infekcijas nav retums – īpaši sievietēm, bet ir arī komplicētas urīnceļu infekcijas vīriešiem, prostatas saslimšanas – gan labdabīgas, gan ļaundabīgas. Protams, visus pacientus baida vārds “onkoloģija”, taču jo ātrāk to diagnosticē, jo efektīvāk to var ārstēt. Ja neizmeklējas, tad nezin. Un arī šie pacienti gadās aizvien jaunāki.