Lieldienas nāk – bet kas olai labāks: dzeltenums vai baltums?

Nav retums, ka cilvēki izvēlas ēst tikai vienu no olas daļām. Vieni izvairās no dzeltenuma, baidoties no tajā esošā holesterīna. Citi uzskata, ka baltums ir bezgaršīgs, un tam nav būtiskas uzturvērtības. Savukārt tie, kas aktīvi nodarbojas ar sportu vai seko proteīnu daudzumam uzturā, mēdz patērēt tikai olu baltumus, lai uzņemtu pēc iespējas vairāk olbaltumvielu.