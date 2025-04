Zobu pasta, kas dara brīnumus – kā atrast īsto?

Zobu birste katram jāizvēlas pēc savām vajadzībām, jo tās atšķiras pēc lieluma un formas, kāta, saru materiāla un mīkstuma pakāpes. Ieteicamais zobu birstes izmērs ir 2,5–3 cm gara galviņa, kātam jābūt ērti satveramam un neslīdošam. Zobiem un smaganām saudzīgākās būs mīksto (soft) saru zobu birste, kas ir arī elastīgāka, tāpēc ar to var piekļūt grūti aizsniedzamām vietām. Ja nav īpašu sūdzību, iesaka vidēji cietas (medium), bet retāk lieto cietās (hard) zobu birstes. Ar elektrisko zobu birsti aplikumu var noņem labāk. Taču pats svarīgākais neatkarīgi no zobu birstes veida ir regulāri, vismaz reizi trīs mēnešos, to mainīt.