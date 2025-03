Iedzīvotājiem bez maksas būs iespējams pārbaudīt plaušu veselību

Pasaules tuberkulozes dienas ietvaros 27. martā Rīgā (Šarlotes ielā 1B no pl. 9.30 - 13.00 un Ventspils ielā 50 no pl. 14.00 - 18.00) un 24. martā Daugavpilī (Krimuldas ielā 41 no pl. 12.00 - 14.00 un Parādes ielā 11 no pl. 15.00 - 17.00) iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas pārbaudīt plaušu veselību mobilajā rentgenā, veikt krēpu izmeklējumu un saņemt speciālistu konsultācijas par tuberkulozi un tās profilaksi.