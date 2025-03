Dakteris Funka ar dūrienu kaulā ārstē 80 slimības

Palikušas trīs meitas. Bija arī dēls… Gāja manās pēdās, studēja medicīnu, izmācījās un strādāja par gastroenterologu, taisīja endoskopijas. Es dēlu augstu vērtēju, ieklausījos viņa domās. Sapņi un plāni dēlam bija lieli, bija jau atvēzējies, tāpēc, cerot nopelnīt vairāk, aizbrauca uz Angliju. Novērtēt viņa zināšanas specialitātē tur novērtēja, bet pie darba nepielaida nepietiekamu angļu valodas zināšanu dēļ. Kaut gan zināja viņš to labi. Un, kad viss neizdevās, kā domāts, dēls izlēma šķirties no dzīves… Kas viņam tajā brīdī uznāca, kas to lai zina. Es pēc tam jutos… Nu, kā pēc kaut kā tāda pārdzīvota var justies? Bija grūti savākties. Nenormālas skumjas. Un tad uz savas ādas pārbaudīju, cik ļoti palīdz ieduršana tā sauktajā skumju punktā labajā plaukstā. Ticiet vai neticiet, bet kā akmens no sirds novēlās. Uzreiz, momentā, par ko pats ļoti brīnos. Pēc tam daudzus, kas gadiem ilgi nevar atģisties pēc piedzīvotām traģēdijām, pa kapiem vien dzīvojas, šādi esmu atgriezis normālā dzīvē. Starp citu, agrāk depresijām bija izdalīts arī šifrs “tuvinieka zaudēšana”.