“Pa ielām čīkst veci muzeja tanki, bet skatītāju gandrīz nav” - Trampa sarīkotā militārā parāde piedzīvo fiasko. FOTO

Svētki sākās ar karavīriem un mūziķiem, tērptiem koloniālā laikmeta tērpos no Neatkarības kara laikiem. Elitārā desantnieku vienība "Golden Knights" izpletņlēcēju komanda veica efektīgu nolaišanos netālu no Baltā nama, par spīti sliktajiem laikapstākļiem. Viens no viņiem Trampam pasniedza karogu, kas nolaidies brīvajā kritienā.