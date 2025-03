Kakla stīvumu var novērst ar vienu vingrojumu

Rakstam izmantota Vila Hārlova (Will Harlow) grāmata Thriving Beyond Fifty: 111 Natural Strategies to Restore Your Mobility, Avoid Surgery and Stay Off Pain Pills for Good (Hay House, 2024). Visu rakstu lasiet žurnāla "Ko Ārsti Tev Nestāsta" jaunākajā numurā. Vēl žurnālā – intervija ar osteorefleksoterapeitu Marģeru Funku un atzītās amerikāņu onkoloģes Lī Ērinas Konelijas ieteikumi, kā saglabāt veselu aizkrūtes dziedzeri, kuram ir svarīga loma imunitātē un vēža profilaksē. Numura galvenā tēma – svara zaudēšana ar medikamentiem. Izlasiet, pirms tos iekārojat!