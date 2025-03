Piemuļķot dēmonu, jeb – kā atmest smēķēšanu? Sanitas aizkustinošais stāsts

Cigarešu smēķētāji lielākoties apzinās un atzīst šī ieraduma kaitīgumu, taču daļa atmest pat nepamēģina, neskatoties uz to, ka katra smēķu paciņa kreatīvos, šaušalīgos, taču patiesos veidos atgādina par to, cik destruktīva organismam ir šī nodarba. Vēl kāds pamēģina, cieš sakāvi un secina, ka ikdienā jau tā rūpju un pienākumu ir gana, lai spētu tērēt enerģiju un motivāciju grūtajam ceļam projām no cigarešu dūmiem.