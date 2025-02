Estētiskā skaistuma māksla: Par biomimētiskajiem venīriem un tehnoloģiju lomu zobārstniecībā

Viens no galvenajiem instrumentiem, ko izmantojam klīnikā “SIROWA”, ir digitālais skeneris tradicionālā nospieduma vietā. Tas ļauj iegūt precīzus trīsdimensiju attēlus no pacientu zobiem un dod iespēju digitāli plānot un izgatavot venīrus ar augstu precizitāti. Izmantojot specializētu programmu, ir iespējams vizualizēt un plānot pacienta smaida izmaiņas, ņemot vērā viņa sejas īpatnības, zobu formu un krāsu. Tas palīdz precīzi pielāgot venīru dizainu, lai sasniegtu dabisku un estētisku rezultātu, ļauj jau iepriekš redzēt iespējamo rezultātu un veikt nepieciešamās korekcijas. Visu izmēģinām digitāli, pirms to īstenojam praksē. Tāpat rūpīgi, ar lielu precizitāti notiek krāsas un tekstūras izvēle, ņemot vērā pacienta dabisko zobu krāsu, lai venīri harmoniski saplūstu ar citiem zobiem.