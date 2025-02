Īsti veči neraud? Latvijā visbiežāk pašnāvības izdara vīrieši vecumā no 30 līdz 59 gadiem

“Ir starptautiski pētījumi, kas rāda, ka vīrieši ģimenēs dzīvo ilgāk un veselīgāk, nekā vientuļie vīrieši, kas arī parādās aptaujas datos. Vienlaikus, satraucoša tendence ir jauno vīriešu izjustais spiediens no sabiedrības būt veiksmīgiem, fiziski atlētiskiem, labi pelnošiem. No vienas puses, šķiet, ka sabiedrība aug un mācās izskaust toksiskus sterotipus, kas nodara vairāk ļaunuma nekā labuma, no otras puses, aptaujā redzam, ka tieši jaunākie, neprecētie vīrieši jūt, ka pašiem jātiek galā ar savām problēmām, ka nevar prasīt palīdzību vai atbalstu,” stāsta biedrības “Ogle” pārstāvis Jānis Cepurītis. Biedrības “Ogle” misija ir mazināt pašnāvību riska izplatību Latvijas sabiedrībā un novērst mentālās veselības problēmu rašanos, izglītojot sabiedrību par to nozīmi.