Teipi un veselība: ko par to saka fizioterapeits Raivis Gabranovs

Visbiežāk tiek izmantoti kinezioloģiski teipi visdažādākajās krāsās. To uzdevums ir uzlabot mikrocirkulāciju un mazināt tūsku, savelkot un pavisam nedaudz paceļot ādu un tai piestiprināto fasciju. Šis ir vienīgais pētījumos pierādītais teipošanas pozitīvais efekts. 2021. gadā tika veikts pētījums, lai noskaidrotu, kā teipošana ietekmē sāpes, tūsku un kustību apjomu laikā no trešās līdz astotajai dienai pēc operācijas. Pētījumā teipošanu izmantoja kā vienu no rehabilitācijas papildu metodēm pacientiem, kuriem veikta ceļa locītavas endoprotezēšana. Noskaidrojās, ka sāpes teipošana nesamazina, nepalielina arī kustību apjomu, tomēr samazina tūsku. “To, ka limfas attece uzlabojas un tūska samazinās, redzu arī savā praksē. Ja pacientam ir zilums, tad speciālā tehnikā – teipu sagriežot smalkās strēmelītēs – tas pareizi jāuzlīmē uz ziluma. Vēlāk, to noņemot, redzams, ka zem teipa zilums ir samazinājies vai pazudis,” stāsta fizioterapeits Raivis Gabranovs.