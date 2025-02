Tagad ir labākais laiks, lai noņemtu ādas veidojumus. Skaidro dermatoloģe

Šajā jautājumā mans viedoklis tomēr atšķirsies no vispārpieņemtā. Es saviem pacientiem saku tā: “Centieties ikdienā noņemt to, kas rada apsārtumu un karstumu sejā, piemēram, ja zināt, ka pēc karstas tējas dzeršanas apsārtums pastiprinās, dzeriet vēsāku. Arī ļoti asu zupu nevajadzētu ēst katru dienu, bet pa retam. Protams, pirtī var būt lielāks sejas apsārtums un palielināties rozācija, taču aizliegt iet pirtī tikai tāpēc, ka ir rozācija, tas, manuprāt, nebūtu pareizi. Jo pirts mums dod ārkārtīgi daudz enerģijas un nāk par labu visam organismam. Pirti droši varat apmeklēt reizi nedēļā, neaizmirstot uzlikt saunā cepuri, lai pasargātu galvu un seju no karstā tvaika, uz sejas var arī uzklāt dvielīti vai uzlikt pirts slotu. Protams, ja ir tikko veikta lāzerprocedūra un gribas no tās sagaidīt rezultātu, nākamajā nedēļā par pirtī iešanu vajadzētu aizmirst.