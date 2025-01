Kā pareizi veikt inhalācijas? Skaidro ārste Inga Bite

● Ja ir kādi dobumu iekaisumi, vienalga, vai tie ir deguna blakusdobumi vai ausu dobumi, kas arī savā ziņā ir kā deguna blakusdobumi, ieteicams izvairīties no to sildīšanas, jo tas var pastiprināt tūsku dobumā un radīt tajā papildu spiedienu. Kaut arī siltām tvaika inhalācijām, iespējams, nav lielas ietekmes uz dobumiem, to veikšanu labāk saskaņot ar ārstu.