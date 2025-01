Sāpes krūtīs: kad jāsauc ātrā palīdzība un kad pietiek ar vizīti pie ģimenes ārsta?

Par krūškurvi sauc ķermeņa daļu, kas atrodas starp kakla apakšējo un vēdera augšējo daļu. Krūšu dobumā atrodas vairāki dzīvībai svarīgi orgāni: sirds, plaušas un lielie asinsvadi. Aiz krūšu kaula, viens otram blakus novietoti, savu ceļu no mutes un deguna uz leju turpina elpvads un barības vads. No ārpuses tos ieskauj un sargā ribas, mugurkauls un muskuļi, kas kopā veido krūškurvi. Lielākais no muskuļiem ir elpošanas muskulis diafragma, ko pieņemts uzskatīt par robežu starp krūšu un vēdera dobumiem. Turpat savus ceļus atrod arī neskaitāmi lielāki un mazāki nervi. Uz krūškurvja priekšējās sienas novietoti krūšu dziedzeri, bet augšpusē atrodas kakla un plecu joslas locītavas, taču arī paša krūškurvja ietvaros ir vairākas nelielas locītavas, kas piedalās ribu un skriemeļu kustīguma nodrošināšanā. Krūškurvja funkcija ir ne tikai sargāt tā dobumā novietotos orgānus un struktūras, bet arī piedalīties elpošanas kustību veikšanā.