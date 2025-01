Kā nodzīvot līdz 100 gadiem: nosaukti 7 noderīgi rīta paradumi

Glāzes ūdens izdzeršana no rīta veicina gremošanu, uztur vielmaiņu un palīdz izvadīt toksīnus, saka medicīnas zinātņu doktors Džefrijs Eglers. Viņš iesaka pirms aizmigšanas novietot ūdeni pie gultas, bet no rīta pirmais, ko darīt, to izdzert. Tas ietekmēs enerģijas līmeni, apgalvo mediķis. Ūdens arī uzlabo emocionālo līdzsvaru par 26%, paziņojis "Neurofit" līdzdirektors Endrjū Hogs. Pēc viņa teiktā, nakts dehidratācija ir "galvenais cēlonis rīta koncentrēšanās traucējumiem".