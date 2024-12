Mandeles nevajag izraut! Kā tās ietekmē tavu imūnsistēmu?

Mandelēm patiešām ir nozīmīga loma, turklāt vēl lielāka, nekā domāja Irānas zinātnieki. Amerikāņu epidemiologs Brūss Liptons (Bruce Lipton), kurš sarakstījis bestselleru The Biology of Belief (Authors Pub Corp, 2005) un kurš nesen pievienojies žurnāla What Doctors Don't Tell You ekspertu komandai, saka, ka mandeles ir ķermeņa imūnsistēmas mācību centrs, kā dabiska vakcīna, ar ko imūnsistēma apgūst jaunus draudus, lai iemācītos ar tiem cīnīties.