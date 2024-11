Krila eļļa: dabas dārgums, kas rūpējas par mūsu veselību

Krila eļļa tiek iegūta no sīkiem vēžveidīgajiem – kriliem –, kas dzīvo tīrākajos Antarktikas ūdeņos. Šī unikālā eļļa satur omega-3 taukskābes (EPS un DHS), holīnu (B4 vitamīnu) un astaksantīnu – spēcīgāko dabā sastopamo antioksidantu. Atšķirībā no zivju eļļas, krila eļļas omega-3 ir fosfolipīdu formā, kas nodrošina to ātrāku un efektīvāku uzsūkšanos organismā. Krilu mazais izmērs un to dzīves vide garantē šo radību tīrību, kas nodrošina arī produkta augsto kvalitāti un drošību.