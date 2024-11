Kāpēc ar iesnām nevar iet uz darbu? Skaidro ģimenes ārste Signe Novika

Iesnām attīstoties, jālieto tie paši preparāti, bet, ja nekļūst labāk, jāvēršas pie ģimenes ārsta. Obligāti zvani savam dakterim, ja sāk sāpēt galva, kaut vai tikai tad, kad noliec to leju, vai arī tad, ja parādās strutaini izdalījumi no deguna, jo šīs pazīmes liecina, ka ir sācies deguna blakusdobumu iekaisums. Tas var attīstīties septiņu dienu laikā, ja organisms netiek galā ar vīrusu un jau ir sākusies bakteriāla infekcija, kas jāārstē ar antibiotikām. Pie ārsta jādodas arī tad, ja aizkrīt un sāp ausis, jo šīs pazīmes signalizē par iespējamu vidusauss iekaisumu. Arī šādā gadījumā nepieciešamas antibiotikas. Visbiežāk ar vidusauss iekaisumu saslimst bērni, jo viņiem no aizdegunes uz ausīm iet īss un plats kanāls, pa kuru iesnu sekrēts var nokļūt vidusausī.