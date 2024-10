Delikātā problēma – jaukts vaginīts: Kādi ir iekaisuma simptomi un ārstēšana?

Kandidozes un bakteriālas vaginozes (BV) simptomi ir līdzīgi, taču starp šiem vaginītiem ir arī atšķirības simptomātikā. Piemēram, kandidozes jeb “piena sēnes” gadījumā ir ārējo dzimumorgānu apsārtums un uztūkums, sāpoša, niezoša vulva, biezi, balti, biezpienam līdzīgi izdalījumi no maksts, dedzinoša sajūta urinējot, kā arī dedzināšana dzimumakta laikā. BV simptomi ir nepatīkams aromāts no maksts, kas kļūst spēcīgāks pēc dzimumakta vai menstruāciju laikā, pelēcīgi, dzelteni vai zaļgani izdalījumi no maksts, nieze dzimumorgānu apvidū, kā arī dedzinoša sajūta urinējot.