Kā miastēnija neapturēja Marijas sapņus: stāsts par cerību un izturību

Pirms astoņiem gadiem es biju ļoti tuvu nāvei. Pirmais signāls par veselības pasliktināšanos bija acs plakstiņa noslīdēšana, kas mani uztrauca un lika steidzami doties pie acu ārsta. Ārsts teica, ka tas ir noguruma un stresa dēļ, bet neilgi pēc tam parādījās nākamie simptomi – tirpšana sejā. Nekavējoties devos uz slimnīcu, kur pēc pārbaužu veikšanas nonācu neiroloģijas nodaļā. Man tika noteikta diagnoze – miastēnija. Simptomi strauji saasinājās, un mēneša laikā es vairākas reizes nokļuvu reanimācijā, pēdējiem spēkiem cīnoties par savu dzīvību. Jaunā realitāte man bija šoks. Mācījos no jauna elpot, jo manā vietā to ilgu laiku darīja mākslīgās elpošanas aparāts. Pēc tam mācījos runāt un staigāt. Līdz diagnozes atklāšanai nekad nebiju nopietni slimojusi un padziļināti interesējusies par medicīnu, it īpaši par retajām slimībām.