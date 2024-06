Mediķi lūdz vasaras laikā sargāt bērnus - mēneša laikā dīķī noslīcis 5 gadus vecs bērns, bet trīsgadnieks apdedzinājis rokas pie grila

Lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, kuri nereti beidzas ar traģiskām sekām, bērniem un pusaudžiem ir jābūt apdomīgiem, bet vecākiem divkārt atbildīgiem. Aicinām pieaugušos atkārtoti pārrunāt ar bērniem un jauniešiem to, kā izvairīties no nelaimes gadījumiem un smagām traumām. Labs palīgs tam ir Slimību profilakses un kontroles centra izveidotais digitāli šķirstāmais žurnāls "Bērnam droša vasara", kas pieejams SPKC mājaslapā: https://www.spkc.gov.lv/lv/jaunums/tuvojoties-macibu-gada-noslegumam-spkc-aicina-iepazities-ar-drosibas-jautajumiem-vasara-un-parrunat-tos-kopa-ar-berniem