Tā kā toreiz draudzenei nepaspēju pajautāt, kura ražotāja astaksantīnu viņa lieto, jautāju pēc padoma ārstei. Viņa atzina – ja vēlos līdzekli gan ādas uzlabošanai pēc apdegumiem, gan profilaksei, gan organisma apgādei ar citiem vitamīniem, vislabāk to un vēl citus labumus sniedz LYL ASTAXANthin – 100% tīrs un dabisks produkts, ko iegūst no mikroaļģēm, izmantojot ultraaugsta spiediena oglekļa dioksīda ekstrakcijas tehnoloģiju DeepExtract. Šis astaksantīns nāk no Zviedrijas, ir iegūts pilnīgos bezskābekļa apstākļos un maigā temperatūrā, kas garantē līdzeklim maksimālo dabā paredzēto efektivitāti un koncentrāciju. Dermatoloģe ieteica paskatīties ražotāja LYL love your life® mājaslapā, kur rodama precīza informācija gan par šo, gan citiem uztura bagātinātājiem.