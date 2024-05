Acis kā ar smiltīm piebērtas. Kas jāzina par sausās acs sindromu, skaidro speciāliste

Cilvēka acs virsmu klāj īpaša asaru plēvīte, kas rūpējas par to, lai acs tiktu nepārtraukti mitrināta un aizsargāta no dažādiem svešķermeņiem, piemēram, putekļiem un citām sīkām daļiņām. Asaru sastāvā esošās vielas mazina dažādu baktēriju kaitīgo ietekmi un infekciju risku, asaras piegādā radzenei skābekli un pasargā to no izžūšanas. Plakstiņos esošie asaru dziedzeri nodrošina pastāvīgu asaru izdalīšanos – pamirkšķinot acis, asaru plēvīte atjaunojas un vienmērīgi pārklāj radzenes virsmu. Asaru plēvītes kvalitāti un asaru izdalīšanās apjomu ietekmē dažādi faktori, tostarp vecums, saslimšanas, lietotie medikamenti, redzes piepūle, dažādu kairinošu vielu ietekme un citi. Šo faktoru ietekmē var izdalīties pārāk maz asaru, radot acs sausumu, vai tieši pretēji – izdalīties pastiprināti, izraisot acu asarošanu.