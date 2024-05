Pilna asinsaina - ko tā atklāj, skaidro ģimenes ārste

* Eritrocīti jeb sarkanie asinsķermenīši ir viens no svarīgākajiem asinsainas rādītājiem. Pārāk maz eritrocītu ir tad, ja no kaulu smadzenēm asinsritē tie nonāk nepietiekamā daudzumā vai arī kaut kādu iemeslu dēļ zūd. Visizplatītākais eritrocītu samazinājuma iemesls ir mazasinība, par ko liecina arī hemoglobīna rādītāja pazemināšanās. Tas raksturīgs arī tad, ja sievietei mēnešreizes turpinās septiņas dienas un asinis izdalās ar gabaliem. Arī grūtniecēm mēdz novērot samazinātu eritrocītu daudzumu, īpaši, ja sieviete ēd maz dzelzi saturošu produktu, piemēram, spinātus un gaļu. Liela nozīme ir arī tam, kurš bērns ģimenē ir mamma un kurš bērns ģimenē būs gaidāmais mazulis. Piemēram, ja mamma ir trešais bērns ģimenē un viņas gaidāmais mazulis nav pirmdzimtais, tad eritrocītu daudzums pēc noklusējuma būs zemāks nekā pirmajiem bērniem. Diemžēl samazināts eritrocītu daudzums var liecināt arī par ļoti nopietnām saslimšanām, piemēram, audzēju, tāpēc pret to nedrīkst izturēties vieglprātīgi.